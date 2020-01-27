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Наталья Андрейченко пропала без вести в Мексике

14:35 27.01.2020
Наталья Андрейченко пропала без вести в Мексике
Наталья Андрейченко. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Российская актриса Наталья Андрейченко бесследно исчезла в Мексике и не выходит на связь.

Тревожная весть о пропаже артистки также появилась в посвященных ей аккаунтах во ВКонтакте, Инстаграм и на ее странице в Фейсбуке, сообщает Lenta.Ru. Ни один из этих аккаунтов официально не подтвержден. В Инстаграме артистки в предыдущих постах рассказывается о ее путешествии по Швейцарии.

В предпоследней публикации, сделанной 26 января, утверждается, что «путешествие подошло к концу» и артистка собирается домой. «Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон», — написал PR-директор актрисы Ян Трунцев. Он добавил, что последние дни у актрисы «шла напряженная подготовка к запуску одного проекта».

В Мексике Наталья Андрейченко проживает примерно 10 лет. «Влюбилась в природу, в энергию местных жителей. Они очень открыты, добры и духовны. Как я говорю: в отличие от русских топора за пазухой не носят. Для меня это важно», — рассказывала актриса.
 

Темы: Мексика, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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27.01.2020, 20:10
Гость: Антибибер

У меня сложилось совершенно другое представление о мексиканцах в Канаде (правда, все были индейцы и метисы). Те, с которыми встречался - неприветливые, себе на уме, не спешат помочь, а жёны - толстые коротышки - такого высокого мнения о себе, что о-хо-хо! Даже не представлял, что такое бывает. Принципиально не здороваются, если встретишься на улице, что явно не по-соседски. Большая разница с обычными белыми канадцами и канадками, хотя бы внешне приветливыми и вежливыми - и этого вполне достаточно для общения.
27.01.2020, 19:45
Гость: Сердечник

в мексике полным полно мигрантов с юга пытающихся попасть в сша, страшно представить что вместо топора они там за пазухой носят...
27.01.2020, 19:32
Гость: Клотильда фон Шпатц

"...в отличие от русских топора за пазухой не носят. Для меня это важно". А без этого уже никак, обязательно плюнуть в своих соотечественников, причём издалека? Мексиканцы да, открытые ребята, преступность зашкаливает правда, но ничего, они же без топора.
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