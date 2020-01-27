Наталья Андрейченко пропала без вести в Мексике

14:35

Российская актриса Наталья Андрейченко бесследно исчезла в Мексике и не выходит на связь.

Тревожная весть о пропаже артистки также появилась в посвященных ей аккаунтах во ВКонтакте, Инстаграм и на ее странице в Фейсбуке, сообщает Lenta.Ru. Ни один из этих аккаунтов официально не подтвержден. В Инстаграме артистки в предыдущих постах рассказывается о ее путешествии по Швейцарии.

В предпоследней публикации, сделанной 26 января, утверждается, что «путешествие подошло к концу» и артистка собирается домой. «Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон», — написал PR-директор актрисы Ян Трунцев. Он добавил, что последние дни у актрисы «шла напряженная подготовка к запуску одного проекта».

В Мексике Наталья Андрейченко проживает примерно 10 лет. «Влюбилась в природу, в энергию местных жителей. Они очень открыты, добры и духовны. Как я говорю: в отличие от русских топора за пазухой не носят. Для меня это важно», — рассказывала актриса.

