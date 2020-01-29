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Вместе с Гурченко собираются «воскресить» Фриске и Доренко

10:45 29.01.2020
Вместе с Гурченко собираются «воскресить» Фриске и Доренко
Людмила Гурченко. Фото с сайта kino-teatr.ru
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На презентации нового реалити-шоу «Битва престолов» в МДМ 28 января был впервые представлен голографический двойник Людмилы Гурченко, который будет вести передачу вместе с актрисой Настасьей Самбурской и блогером Инстасамкой.

Объемный образ великой артистки транслировался на сцену посредством специального прибора – поливизора. При создании голограммы был использован искусственный интеллект: в цифрового двойника актрисы загрузили все высказывания, которые она когда-либо произносила в публичном пространстве.

Благодаря этому с голограммой можно полноценно общаться. Поприветствовав зрителей, цифровая Людмила Марковна сказала: «Дорогая страна, спасибо, что дала мне работу! Я собираюсь работать на совесть».

Отвечая на вопрос о том, где она хочет сниматься, необычная ведущая ответила, что у Эльдара Рязанова – при условии, если его тоже «воскресят». А на вопрос о здоровье был получен такой лаконичный ответ: «Здорова, как никогда – ничего не болит».

Продюсер проекта Валерий Комиссаров признался, что помимо Людмилы Гурченко, организfторы шоу пытались воссоздать Жанну Фриске и Сергея Доренко. Однако результат пока не вполне удовлетворителен, поэтому образы еще нуждаются в доработке, которая должна быть непременно произведена.

Трансляция шоу начнется видеосервисе MEGOGO 14 февраля 2020 года.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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