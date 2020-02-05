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Самый первый фильм в истории теперь доступен в высоком качестве

16:53 5.02.2020
Самый первый фильм в истории теперь доступен в высоком качестве
Кадр с сайта kinopoisk.ru

Фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», с которого началась история мирового кинематографа, впервые доступен в высоком качестве.

Легендарную ленту хронометражем в 48 секунд оцифровали в высоком качестве, добавили звук и выложили на YouTube, сообщает РИА Новости. Студия Denys Sexy IT (пользователь Денис Ширяев) увеличила разрешение старейшей черно-белой короткометражки. Сначала было использовано приложение A.I.Gigapixel, которое при помощи искусственного интеллекта повышает качество изображения, а затем алгоритм DAIN, увеличивающий частоту кадров.

Новый ролик за сутки набрал более 700 тысяч просмотров. «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (фр. L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat) — немая документальная короткометражная работа 1896 года, один из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер.
 

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Комментарии читателей
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05.02.2020, 17:17
Гость: ABCD

Сейчас вокзал Ла-Сьота дыра, в смысле место почти не изменилось, и район "депрессивный" там останавливаются только электрички. Но снимать на фото и видео там запрещено.
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