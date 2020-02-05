Самый первый фильм в истории теперь доступен в высоком качестве

16:53

Фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», с которого началась история мирового кинематографа, впервые доступен в высоком качестве.

Легендарную ленту хронометражем в 48 секунд оцифровали в высоком качестве, добавили звук и выложили на YouTube, сообщает РИА Новости. Студия Denys Sexy IT (пользователь Денис Ширяев) увеличила разрешение старейшей черно-белой короткометражки. Сначала было использовано приложение A.I.Gigapixel, которое при помощи искусственного интеллекта повышает качество изображения, а затем алгоритм DAIN, увеличивающий частоту кадров.

Новый ролик за сутки набрал более 700 тысяч просмотров. «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (фр. L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat) — немая документальная короткометражная работа 1896 года, один из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер.

