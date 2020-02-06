Умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас

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Легенда Голливуда, актер Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет, сообщает журнал People. О смерти актера рассказал изданию его сын, Майкл Дуглас.

"Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино", - заявил Майкл Дуглас, добавив, что его отец прожил замечательную жизнь и оставил наследие в кинематографе будущим поколениям.

Кирк Дуглас (имя при рождении Исер Данилович) известен многочисленными ролями в кино, в том числе в фильмах "Спартак" и "Детективная история", а также на Бродвее ("Пролетая над гнездом кукушки"). Он написал десять книг.

Дуглас считается одним из наиболее известных и успешных актеров-мужчин в истории кинематографа.