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Создатели «Смешариков» устроили премьеру «Приключений Пети и Волка»

12:05 11.02.2020
Приключения Пети и Волка
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Пилотный выпуск мультсериала «Приключения Пети и Волка» появился 10 февраля на YouTube-канале студии «Союзмультфильм».

Ключевые герои путешествуют по сказочным мирам, спасая Царевну-лягушку, Колобка, Бабу Ягу и других персонажей славянского фольклора из дурацких ситуаций. Так, в первом эпизоде под названием «Дело о нечаянном проклятии» мальчик Петя знакомится со странным говорящим волком и помогает ему решить проблемы царя Гороха и богатыря Фомы-удальца.

Фейсбук студии информирует, что режиссером и сценаристом нового проекта стал Алексей Лебедев – один из создателей «Смешариков» и сериала «Атомный лес».
Эксперты и зрители уже назвали мультфильм российским «Риком и Морти», ведь там герои тоже перемещаются между параллельными вселенными. «Это довольно смелый проект, поскольку он адресован подростковой аудитории, а для этого сегмента анимационный контент в России практически не производится, - рассказал директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев. - В основном студии ориентированы на создание сериалов для аудитории дошкольного возраста, при этом, подростки сразу переходят на контент для семейного смотрения. Однако для их возраста характерны совершенно иные внутренние и внешние конфликты и ситуации, что должно, безусловно, находить свое отражение в актуальном кино и анимации».

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Мультфильм, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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