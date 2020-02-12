В фильм «Москва слезам не верит» закралась ошибка

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В день 40-летия выхода на экраны мелодрамы «Москва слезам не верит» стало известно о закравшейся в фильм ошибке.

В сценарии Валентина Черных ошибка была допущена ненамеренно, но потом, по словам его жены Людмилы Кожиновой, ее решили обыграть. Речь идёт об эпизоде, когда одна из героинь - Антонина, чью роль исполнила Раиса Рязанова, - собирается на свидание. Своей подруге Людмиле, сыгранной Ириной Муравьевой, она с гордостью сообщает, что идет «в концерт».

Дальнейший сарказм Людмилы, которая лежала на диване с нанесенной на лицо клубничной маской, вошел в историю. ««На концерт» и «в концерт» - моя опечатка. Я совсем недавно смотрела и думала, что это будет меня преследовать всю жизнь. Это Валентин перепутал. Героиня говорит: «Я иду в концерт», а ее поправляют. На самом деле "на концерт", конечно. Она говорит правильно, ее поправляют, потому что я поправила. Я хорошо помню страницу сценария, где я делала пометки красным и синим цветом в местах, которые требовали правок. Или я пропустила это место, или допустила описку, но так и вошло. Сейчас про это не пишут, а когда фильм только вышел, Валентина упрекали в разведении безграмотности. Когда меня спрашивают, что я внесла в фильм - я внесла одну ошибку», - рассказала «Звезде» Кожинова.

