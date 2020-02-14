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Минкульт собирается полностью финансировать кинодебюты и документалистику

13:49 14.02.2020
Минкульт собирается полностью финансировать кинодебюты и документалистику
Министерство культуры © KM.RU, Алексей Белкин
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Поправки в закон о господдержке российского кино о полном финансировании дебютных, анимационных и документальных фильмов планирует внести Министерство культуры РФ.

Дополнения доступны на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает Интерфакс. Поправки разработали по поручению президента Владимира Путина ради увеличения господдержки таких работ.

Новые схемы предполагают возможность госфинансирования до 100% сметной стоимости производства и проката этих фильмов. Президент поручил до 1 мая подготовить законопроект о полном госфинансировании кинодебютов, документальных и научно-популярных фильмов, а также уникальной авторской анимации независимо от их метража.

Распоряжение распространяется и на работы режиссеров-выпускников профильных вузов, которые делаются в течение пяти лет после получения дипломов, а также уникальных авторских мультфильмов.
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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14.02.2020, 18:25
Гость: Цели благие,

но пользы от нынешней кинопродукции,- никакой! А вот вред беспределен. Российское киноискусство, как и все в культуре утрачено и, похоже, бесповоротно. Коль мы в рыночных правилах, то платить надо за качество, а не мусор. Бюджеты кино-продуктов должны публиковаться в СМИ, в т.ч. и доходы от проката.
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