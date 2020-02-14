Минкульт собирается полностью финансировать кинодебюты и документалистику

13:49

Поправки в закон о господдержке российского кино о полном финансировании дебютных, анимационных и документальных фильмов планирует внести Министерство культуры РФ.

Дополнения доступны на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает Интерфакс. Поправки разработали по поручению президента Владимира Путина ради увеличения господдержки таких работ.

Новые схемы предполагают возможность госфинансирования до 100% сметной стоимости производства и проката этих фильмов. Президент поручил до 1 мая подготовить законопроект о полном госфинансировании кинодебютов, документальных и научно-популярных фильмов, а также уникальной авторской анимации независимо от их метража.

Распоряжение распространяется и на работы режиссеров-выпускников профильных вузов, которые делаются в течение пяти лет после получения дипломов, а также уникальных авторских мультфильмов.

