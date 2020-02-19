Государство снизило субсидии развлекательным телеканалам

10:41

Государство существенно снизило субсидии развлекательным телеканалам на поддержку вещания в небольших городах, пишет РБК.

Как отмечает издание, речь идет о каналах второго мультиплекса, в частности — СТС, «Пятница», ТВ3 и «Муз ТВ».

Отмечается, что с данными телеканалами были заключены договоры на субсидии, которые предполагают выплаты по 250 млн рублей, вместо сумм от 700 млн до 1 млрд рублей.

Так, в декабре 2018 года телеканалам «Пятница» и «Спас» государство выделяло более 1 млрд рублей на покрытие цифрового сигнала в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек. В текущем же году, «Пятница» получит только 250 млн рублей, а «Спасу» господдержка вообще не предусмотрена.

Причины, по которым было снижено финансирование, не уточняются. Отмечется, что субсидии необходимы развлекательным каналам из-за неподъемных для них затрат на обеспечение цифрового сигнала по всей стране. Если в аналоговом формате расходы составляли не более 500 млн рублей, то сейчас они составляют около 13 млрд рублей.

В Роспечати признают, что нынешний размер субсидий все затраты не покроют, и говорят, что прорабатывают вопрос.

Тем временем, субсидии каналам первого цифрового мультиплекса, в который входят Первый канал, каналы ВГТРК, НТВ и ряд других, сохранились на прежнем уровне. Они превышают сумму в 1 млрд рублей каждому из вещателей.