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Государство снизило субсидии развлекательным телеканалам

10:41 19.02.2020
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Государство существенно снизило субсидии развлекательным телеканалам на поддержку вещания в небольших городах, пишет РБК.

Как отмечает издание, речь идет о каналах второго мультиплекса, в частности — СТС, «Пятница», ТВ3 и «Муз ТВ».

Отмечается, что с данными телеканалами были заключены договоры на субсидии, которые предполагают выплаты по 250 млн рублей, вместо сумм от 700 млн до 1 млрд рублей.

Так, в декабре 2018 года телеканалам «Пятница» и «Спас» государство выделяло более 1 млрд рублей на покрытие цифрового сигнала в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек. В текущем же году, «Пятница» получит только 250 млн рублей, а «Спасу» господдержка вообще не предусмотрена.

Причины, по которым было снижено финансирование, не уточняются. Отмечется, что субсидии необходимы развлекательным каналам из-за неподъемных для них затрат на обеспечение цифрового сигнала по всей стране. Если в аналоговом формате расходы составляли не более 500 млн рублей, то сейчас они составляют около 13 млрд рублей.

В Роспечати признают, что нынешний размер субсидий все затраты не покроют, и говорят, что прорабатывают вопрос.

Тем временем, субсидии каналам первого цифрового мультиплекса, в который входят Первый канал, каналы ВГТРК, НТВ и ряд других, сохранились на прежнем уровне. Они превышают сумму в 1 млрд рублей каждому из вещателей.

Темы: Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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19.02.2020, 11:54
Гость: У

Продолжение- как там в мультяхе про Василису микулешну"посла золотой каган-орды?". ....- "некогда мне в баньке париться!подачей дань мишустину за12 ( 30) лет !( дорогой россиянец!)"
19.02.2020, 11:47
Гость: У

Московское братство садокольца настоек стало тяжело для россиянцев,что те поняли "Вот тебе бабушка и вовкин день!" пример- на мине два мотоцикла ,один спёрли,один болтается ,ибо ездить на иж-ю3 после хонда125fi,это только жалеть себя и граждан СССР.иии?знакомый поехал за границу,а ему раз и счетик от мишустина на40 тыр, оказалось в 14 лет при советах брал восход,с того времени братству задолжал500 долларов,ибо мотив числиться в базе,а налоговые холопы должны платить,даром что конститут Аарон ,объявил государство СССР недействительным с вытекающими
19.02.2020, 11:40
Гость: Николай

Развлекательные каналы-это единственное что ещё можно смотреть по тв.. лучше б урезали финансирование официозу-1,2,4 каналам. Сплошные идиотские шоу и сериалы от которых тошнит.
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