Минкульт не выдал прокатного удостоверения «Прощанию со Сталиным»

13:09

Релиз документального фильма Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным», который был запланирован на 5 марта – аккурат ко дню смерти «вождя народов» - не состоится в означенный срок.

Выход картины отложен из-за того, что министерство культуры РФ не выдало ей прокатное удостоверение, сообщает Lenta.Ru. Эксперт в ведомстве заявил, что задержка с согласованием релиза вызвана техническими причинами, но добавил, что судьба «Прощания со Сталиным» в российском прокате должна была решиться на совещании в Минкульте 2 марта.

В компании «Престиж Кино», собиравшейся прокатывать картину Лозницы в России, подчеркнули, что к ленте не может быть идеологических претензий: она полностью состоит из документальных кадров похорон Иосифа Сталина и церемоний прощания с ним в разных советских городах, которые были сняты советскими операторами в 1953 году для не вышедшего на экраны фильма «Великое прощание».

Загвоздка может быть вызвана личностью Сергея Лозницы, известного своей антироссийской позицией.

