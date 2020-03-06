]]>
]]>
Главная Кино Новости

Определены самые любимые фильмы жительниц России

10:45 6.03.2020
Определены самые любимые фильмы жительниц России
Кадр «Красотки» с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Составлен рейтинг любимых картин проживающих в России представительниц прекрасного пола.

Накануне праздника 8 марта Кино Mail.ru исследовал оценки своих пользовательниц и определил, какие картины получили большее число голосов и наиболее высокие оценки. Так, рейтинг возглавила мелодрама «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях. Вторую позицию заняла французская картина «1+1». На третьем месте оказался «Служебный роман» Эльдара Рязанова.

В первую десятку также попали фильмы «Москва слезам не верит», «Титаник», «Любовь и голуби», «Грязные танцы», «Форрест Гамп», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Унесенные ветром».

Любопытно, что предпочтения наших соотечественниц отличались в зависимости от региона. Например, москвички, в отличие от жительниц других городов, чаще выбирали иностранные, а не советские картины. Таким образом, в их топ-5 не оказалось ни одного отечественного проекта, включая ленту «Москва слезам не верит».
 

Темы: Звезды зарубежного кино, Звезды российского кино, Интересные и необычные события в мире кино, Кино в мире, Кино в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.03.2020, 12:18
Гость: Ещё

"Леон", "Искатели приключений".
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации