Определены самые любимые фильмы жительниц России

10:45

Составлен рейтинг любимых картин проживающих в России представительниц прекрасного пола.

Накануне праздника 8 марта Кино Mail.ru исследовал оценки своих пользовательниц и определил, какие картины получили большее число голосов и наиболее высокие оценки. Так, рейтинг возглавила мелодрама «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях. Вторую позицию заняла французская картина «1+1». На третьем месте оказался «Служебный роман» Эльдара Рязанова.

В первую десятку также попали фильмы «Москва слезам не верит», «Титаник», «Любовь и голуби», «Грязные танцы», «Форрест Гамп», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Унесенные ветром».

Любопытно, что предпочтения наших соотечественниц отличались в зависимости от региона. Например, москвички, в отличие от жительниц других городов, чаще выбирали иностранные, а не советские картины. Таким образом, в их топ-5 не оказалось ни одного отечественного проекта, включая ленту «Москва слезам не верит».

