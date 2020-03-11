Продюсер Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы за домогательства

18:39

Обвиненного в многочисленных сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения.

Решение суда назвали новой вехой для движения против домогательств #MeToo и для всей киноиндустрии США, сообщает Lenta.Ru. Сам продюсер перед оглашением приговора просил судью дать ему пять лет тюрьмы. В конце февраля Вайнштейн перенес операцию на сердце. Адвокат продюсера заявил, что его команда планирует подать апелляцию на приговор.

Еще к концу 2017-го года, когда Вайнштейна начали обвинять в домогательствах, число его предполагаемых жертв перевалило за 60. Только что стало известно, что Дженнифер Энистон тоже обратилась в правоохранительные органы с жалобами на то, что Вайнштейн угрожал ее убить. Правда, представитель актрисы опроверг эту информацию.

