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Продюсер Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы за домогательства

18:39 11.03.2020
Продюсер Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы
Фото с сайта wikipedia.org

Обвиненного в многочисленных сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения.

Решение суда назвали новой вехой для движения против домогательств #MeToo и для всей киноиндустрии США, сообщает Lenta.Ru. Сам продюсер перед оглашением приговора просил судью дать ему пять лет тюрьмы. В конце февраля Вайнштейн перенес операцию на сердце. Адвокат продюсера заявил, что его команда планирует подать апелляцию на приговор.

Еще к концу 2017-го года, когда Вайнштейна начали обвинять в домогательствах, число его предполагаемых жертв перевалило за 60. Только что стало известно, что Дженнифер Энистон тоже обратилась в правоохранительные органы с жалобами на то, что Вайнштейн угрожал ее убить. Правда, представитель актрисы опроверг эту информацию.
 

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Комментарии читателей
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11.03.2020, 23:01
Гость: русский

Вайнштейн сам, конечно, не ангел, но устроенное над ним судилище - это ПОЗОР большими буквами. Позор как американской юстиции, так и американского общества и его системы ценностей.
11.03.2020, 22:00
Гость: уехх

Не даром США называют Империей Лжи.
11.03.2020, 21:58
Гость: уехх

Почему всего 60, а не 6000? Сейчас все, кого Ваня Штейн мимоходом задел за коленку или посмотрел вслед, бросят свои пятицентовик. Пора профессию продюссера приравнять к опасной профессии, подобно дрессировщикам и альпинистам. Всюду под ноги бросаются полуголые непредохраняющиеся красотки, нацеленные на известность и денежность.
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