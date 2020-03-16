Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

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Американская актриса русского происхождения Ольга Куриленко заявила, что стала жертвой эпидемии COVID-19, более известного как коронавирус.

«Девушка Бонда» заявила, что сидит на карантине. «Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус, - призналась актриса в инстаграме. - Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьёз!»

Сообщение артистка сопроводила видом из окна своего дома. На вопрос о том, как она борется с болезнью, Ольга ответила следующее: «К сожалению, и у «нас» лечения от этого вируса нет. Нужно ждать, когда он сам пройдёт. Чтобы сбить температуру, сказали принимать парацетамол, что и делаю. Всё. Больше нечего делать. Я, конечно, ещё витамины принимаю для себя так. И чеснок ем, так, для иммунной системы. Пью воду. Лимоны выжимаю в воду. Вот вроде и все».