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Барбара Брыльска призналась в своем заболевании раком

13:14 23.03.2020
Барбара Брыльска страдает онкологией
Фото с сайта kino-teatr.ru

Польско-российская актриса Барбара Брыльска заявила о своем онкологическом заболевании.

Звезда «Иронии судьбы, или С легким паром» наотрез отказалась обсуждать болезнь, отметив, что шансы на благоприятный исход у нее большие. «Ну и что? — спокойным голосом ответила «СтарХиту» знаменитость. — Не буду говорить о ней [болезни - прим.ред.]. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время».

Брыльска, возможно, борется с раком языка, однако эта информация официально не подтверждена. В комментарии «КП» актриса отказалась говорить о болезни, добавив, что сидит дома на карантине из-за пандемии коронавируса. Брыльска живет в Варшаве, где карантин намного строже, чем в России.
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели зарубежного кино, Онкологические заболевания и борьба с ними
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