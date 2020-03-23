Барбара Брыльска призналась в своем заболевании раком

13:14

Польско-российская актриса Барбара Брыльска заявила о своем онкологическом заболевании.

Звезда «Иронии судьбы, или С легким паром» наотрез отказалась обсуждать болезнь, отметив, что шансы на благоприятный исход у нее большие. «Ну и что? — спокойным голосом ответила «СтарХиту» знаменитость. — Не буду говорить о ней [болезни - прим.ред.]. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время».

Брыльска, возможно, борется с раком языка, однако эта информация официально не подтверждена. В комментарии «КП» актриса отказалась говорить о болезни, добавив, что сидит дома на карантине из-за пандемии коронавируса. Брыльска живет в Варшаве, где карантин намного строже, чем в России.

