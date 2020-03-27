Кинопремьера «Кукла 2. Брамс»: таких друзей – за фалды и в музей

Свежий фильм ужасов «Кукла 2. Брамс» стал доступен для российского зрителя

В чопорном семействе внешне все благополучно но, по сути, где-то подспудно зреет конфликт. Глава семьи Шон по вечерам задерживается на работе. Сын Джуд повадился играть в прятки, пугая в итоге маму Лизу. Ну, на не саму однажды ночью нападают грабители, нанеся не только тяжелые увечья, но и серьезную психическую травму.

Дабы сменить обстановку, семейство переезжает в старинный особняк Хилшир. Но тут их поджидает новая напасть: сын Джуд откапывает в лесу старинную куклу Брамс в строгом ретро-костюме, как две капли воды похожую на него. Забыв о любимом плюшевом мишке, мальчик делает находку своим лучшим другом. И вскоре об этом всем придется пожалеть…

Ценители хорроров пеняют режиссеру Уильяму Беллу на то, что в сиквеле он откатился назад, по сравнению с первоначальным замыслом. Дескать, если оригинальный фильм имел замысловатую реалистичную мотивировку, то здесь все сводится к дешевой мистике. Но так ли это плохо и не стоит ли поискать «изюминку» в других сферах?

Брамс – особая и очень ценная кукла, фактически музейная редкость. В профанированном мире одноразовых удовольствий и виртуальных утех люди зачастую просто не знают, как обращаться с такими вещами. «У него появился друг», - гласит официальный слоган фильма. А разве можно такие винтажные редкости таскать за собой в каждый след, если им место – в музее или в сохраняемом должным образом коллекционном собрании?

Утратив адекватное представление о своих корнях и исторической памяти, люди становятся внутренне уязвимыми. На их проблемах спешат подзаработать самозваные психологи, только усугубляя ассоциацию. Члены попавшей в беду семьи общаются с такой горе психологиней по скайпу (уже сам способ связи симптоматичен!), и та до последнего одобряет общение Джуда с куклой, которое затягивает его в омут безумия.

Неудивительно, что именно эти люди становятся подлинным источникам страха. Обращает на себя внимание момент, когда сама Лиза пытается напугать сидящую на диване куклу. Тут уж действительно не знаешь, кого сильнее бояться…

Кадры с сайта kinopoisk.ru