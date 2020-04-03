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Студия «Мосфильм» откроет собственный телеканал

15:22 3.04.2020
Студия «Мосфильм» откроет собственный телеканал
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Киностудии «Мосфильм» обзаведется собственным телеканалом.

Вещание тематического канала «Мосфильм. Золотая коллекция» стартует в России 1 сентября 2020 года. «Кнопку» запустит компания «Цифровое телевидение» (совместное предприятие холдинга ВГТРК и «Ростелекома»), которая уже управляет 19-ю тематическими каналами, среди которых «Мульт» и «Доктор», сообщает «Ведомости». На данный момент компании достались эксклюзивные неэфирные права на фильмы киностудии «Мосфильм», уточнили партнеры. Срок соглашения и его финансовые условия стороны не раскрываются.

Основу сетки вещания нового канала составят более 1000 кинокартин производства «Мосфильма». Фактически это вся библиотека киноконцерна, которая включает в себя фильмы из «золотой коллекции» – «Ирония судьбы, или С легким паром», «Девчата», «Служебный роман», а также такие российские фильмы – «Дети понедельника», «Американская дочь», военный блокбастер «Белый тигр» и другие.

Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», сделка означает, что другие неэфирные телеканалы лишаются права трансляции значительного количества кинолент. В частности, соглашение создаст проблемы для самого популярного тематического канала в России – «Дом кино», последние 15 лет показывавшего «золотую коллекцию» «Мосфильма». По данным Mediascope, в 2019 г. в среднем в день «Дом кино» смотрели 1,7% телезрителей в крупных городах России (доля канала). Этим каналом управляет «дочка» Первого канала – компания «Первый канал. Всемирная сеть»
 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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03.04.2020, 17:00
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Всё что хотите делайте, тока Никитушку писогона на этот канал не пускайте!
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