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Вострецов прокомментировал значимость выхода отечественного фильма «Шугалей»

16:29 5.04.2020

Про социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана сняли полнометражный фильм 

Премьера состоится уже в апреле 2020 года. Это история про похищенных в Ливии россиян, которых незаконно удерживают в неофициальной тюрьме «Митига».

Как рассказал в интервью Федеральному агентству новостей депутат Сергей Вострецов, ученые заслуживают снятого о них фильма. Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация в североафриканской стране нормализуется, и социологи смогут вернуться домой. Кинолента должна этому поспособствовать, поскольку ее увидят за рубежом, отметил депутат.

Фильм основан на реальных событиях. По сюжету картины, россияне отправляются в Ливию по официальному приглашению для проведения исследований. Впоследствии они находят информацию, которая может негативно сказаться на имидже ПНС. Узнав об этом, связанные с Сарраджем террористы похищают россиян и отправляют их в тюрьму.

Напомним, боевики группировки RADA похитили ученых прошлой весной. С тех пор они незаконно находятся в тюрьме «Митига». По информации источников, к заключенным постоянно применяются пытки и психологическое насилие.
 

Темы: Премьеры в мире кино
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05.04.2020, 23:59
Гость: русак

социология - это не наука
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