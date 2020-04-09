Кинопремьера «Очень женские истории»: бабьих басен отвращайся

Фильм «Очень женские истории» стал доступен для отечественного зрителя

В модном нынче формате киноальманаха пять российских режиссеров – Наташа Меркулова, Лика Ятковская, Анна Саруханова, Оксана Михеева, Антон Бильжо – рассказали нам, чего хотят нынешние женщины.

Героиня Анны Михалковой, согласно новым правилам, возвращает мужа после 20-летней аренды. Верная жена пытается отвратить мужа от похотливой любовницы.

Мучимая комплексом вины тихоня самоотверженно, но, похоже, безуспешно спасает свою сестру от алкоголизма. Уставшая от действий примерного супруга жена пускается во все тяжкие со своей подругой. Брошенная по СМС девушка отправляется подрабатывать в качестве экспоната в конкурсе живых статуй.

Здравое зерно есть только в первой новелле «С, как доллар, точка джи», где изобрежано недалекое будущее с МФЦ, лихо заведующими арендой жен и мужей. Да и тут содержится горьковатый привкус эмансипации. Мужчина низведен до функций поистрепавшегося предмета, который не просто отправляется в отставку за ненадобностью, но и подвергается дополнительным санкциям за желание улучшить свое положение.

Короткометражка о выпившей с другом десяток бутылок кагора героини Виктории Исаковой не лишена сермяжной правды, но кажется слишком предсказуемой. Алкоголик действительно манипулирует своими близкими, которые зачастую не могут оправиться от последствий детской психологической травмы. Погрузиться в эту новеллу стоит разве что ради песни группы Total «Бьет по глазам», очень убедительно озвучивающей пьяный угар.

Все остальное – слишком невнятно и затянуто. В истории об измене ждёшь какой-то оригинальной развязки, но получаешь взамен фигу с маслом. Ночной загул бесящийся с жиру супруги топ-менеджера не вызывает ничего, кроме чувства глубокого недоумения (если не сказать – омерзения). А история о выставке обнаженных людей, честно говоря, вообще ниже плинтуса.

Прав был апостол Павел: «Бабьих басен отвращайся».

Кадры с сайта kinopoisk.ru

