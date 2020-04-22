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Обнародован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

13:36 22.04.2020
Обнародован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк
Фото со страницы Анастасии Заворотнюк на Facebook
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы на самоизоляцию.

Газета КП напечатала справку, в которой указан официальный диагноз артистки — глиобластома. В документе указано, что Заворотнюк находится на стационарном лечении в онкологическом отделении Центральной клинической больницы при управлении делами президента России с 21 января.

Дата выдачи справки — 15 апреля. «Настю выписали из больницы! Только что говорил с Петей (фигурист Петр Чернышев, супруг Заворотнюк — прим. ред.) Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения», — сказал собеседник газеты.

19 апреля стало известно, что состояние актрисы улучшилось, врачи возобновили активное лечение.

Напомним, что от глиобластомы умерли рок-бард Александр Непомнящий и певица Жанна Фриске.
 

Темы: Анастасия Заворотнюк, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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22.04.2020, 19:59
Гость: xmyr

Злые какие .. кочевники? Здоровья тебе Настя желаю . Будем жить!
22.04.2020, 19:44
Гость: Александр

...у нас врачебной тайны больше не существует?...
22.04.2020, 18:58
Гость: tot64 vechnozivoj

Кого интересует какой-то там физик или другой какой умник.
Вот Фриске с Заворотнюками умеет и попой потрясти и бюстиком (или что там у них ...) посветить.
Это зрелищно, это интересно, это нужно русскому народу в это нелёгкое время.?!
Это, как некоторые даже утверждают- искуйство. Вона как!
Физиком кажный могет, а вот красиво ляжечку засветить....это да... кирасиво, искуство!
Народу треба зрелищ.
А физики... да что с этих умников плебсу за дело ?
Скукота...
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