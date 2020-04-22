Обнародован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

13:36

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы на самоизоляцию.

Газета КП напечатала справку, в которой указан официальный диагноз артистки — глиобластома. В документе указано, что Заворотнюк находится на стационарном лечении в онкологическом отделении Центральной клинической больницы при управлении делами президента России с 21 января.

Дата выдачи справки — 15 апреля. «Настю выписали из больницы! Только что говорил с Петей (фигурист Петр Чернышев, супруг Заворотнюк — прим. ред.) Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения», — сказал собеседник газеты.

19 апреля стало известно, что состояние актрисы улучшилось, врачи возобновили активное лечение.

Напомним, что от глиобластомы умерли рок-бард Александр Непомнящий и певица Жанна Фриске.

