Обнародован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы на самоизоляцию.
Газета КП напечатала справку, в которой указан официальный диагноз артистки — глиобластома. В документе указано, что Заворотнюк находится на стационарном лечении в онкологическом отделении Центральной клинической больницы при управлении делами президента России с 21 января.
Дата выдачи справки — 15 апреля. «Настю выписали из больницы! Только что говорил с Петей (фигурист Петр Чернышев, супруг Заворотнюк — прим. ред.) Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения», — сказал собеседник газеты.
19 апреля стало известно, что состояние актрисы улучшилось, врачи возобновили активное лечение.
Напомним, что от глиобластомы умерли рок-бард Александр Непомнящий и певица Жанна Фриске.