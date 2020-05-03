Росгвардия проведет онлайн-марафон «Под знаменем Победы»

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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 7 мая под эгидой Росгвардии пройдет онлайн-марафон «Под знаменем Победы»,

Мероприятие состоится в соцсети «Одноклассники» 7 мая 2020 года в 15-00. Ключевыми участниками концерта станут заслуженный артист России Сергей Маховиков, его жена - популярная актриса театра и кино Лариса Шахворостова, а также творческие коллективы Росгвардии - ансамбль песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии под управлением Александра Мещерякова, ансамбль песни и пляски Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э.Дзержинского под управлением Николая Железняка.

Дирижерами станут Александр Мещеряков и Александр Суворов. Концертом «Под знаменем Победы» участники и организаторы поздравят не только ветеранов Великой Отечественной войны и всех граждан нашей страны, но и поблагодарят тех, кто находится сейчас на передовой борьбы с распространением коронавируса – в первую очередь медицинских работников и, конечно, сотрудников Росгвардии, обеспечивающих порядок на улицах российских городов.

Лариса Шахворостова

«Под знаменем Победы» - уже второй масштабный совместный проект ведомства с членом совета по культуре Росгвардии, заслуженным артистом России Сергеем Маховиковым. «В прошлом году ко Дню Победы мы проводили акцию «Пока сердца для чести живы», которая была посвящена военной теме в поэзии. Сейчас мы говорим о музыке и поэзии на передовой, - поясняет Сергей Маховиков. – И сейчас во многом благодаря искусству мы выстоим в этой непростой ситуации! Мы хотим донести до слушателей, что побеждаем мы не только лекарствами и оружием, но и духом. Встретимся на концерте «Под знаменем Победы»!

В ходе прямой трансляции участники концерта будут отвечать на вопросы зрителей. Свои вопросы в прямом эфире смогут задавать также военнослужащие и сотрудники Росгвардии.

Фото предоставлены организаторами концерта