«Калашников» выбился в лидеры просмотра в майские праздников на карантине

16:58

Фильм «Калашников» о конструкторе знаменитого автомата Михаила Калашникове оказался в топ-5 просмотров на MEGOGO.

По сюжету фильма Константина Буслова, будущий изобретатель поручает тяжелое ранение руки. Его комиссуют, но по дороге домой он решает разработать новый автомат. Однако до воплощения его мечты пока очень далеко.

Также в лидерах просмотра на ресурсе оказались «Агент под прикрытием», «Академия вампиров» и «Уцелевший», сообщает РИА Новости.

На канале Okko лидирует актуальный сериал «Нагиев на карантине». Также в пятерку вошли «Тролли. Мировой тур», «Холоп», «Белград» и «Все вместе».