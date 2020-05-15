Владимиру Путину доложили о методах лечения Анастасии Заворотнюк

13:55

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Александр Макаров рассказал Владимиру Путину о специфике лечения актрисы Анастасии Заворотнюк от злокачественной опухоли мозга.

Доклад был сделан 14 мая в ходе совещания по развитию генетических технологий, сообщает «КП». Врачи взяли у родственников артистки раковые клетки для того, чтобы апробировать на них передовую технологию лечения вирусом. Однако супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев оказался довольно осторожным человеком, поэтому пока не дал добро на терапию, сославшись на не очень тревожное лечение актрисы.

Тем не менее, врачам удалось провести тестирование препарата в культуре клеток артистки, чтобы понять принцип действия терапии.

Диагноз Анастасии Заворотнюк глиобластома был подтвержден ее окружением лишь недавно. Близкие актрисы дозируют информацию о ней. Из-за этого появлялись слухи о смерти Заворотнюк и о том, что она якобы инициировала болезнь, чтобы скрыться от кредиторов.