Определены главные кинощные злодеи всех времен
Танос. Кадр с сайта kino-teatr.ru
Портал TopCasinoBonus обнародовал рейтинг самых популярных кинозлодеев всех эпох.
Список возглавил Танос из «Мстителей» в исполнении Джоша Бролина, сообщает Лента.Ру. Второе место по праву получил культовый Дарт Вейдер из «Звездных войн». На третьей строчке обосновался Джокер из «Темного рыцаря» - заглавный персонаж дискуссионного прошлогоднего блокбастера c Хоакином Фениксом.
Остальные позиции заняли Волан-де-Морт, Кайло Рен, Ганнибал Лектер, Терминатор, Император Палпатин, Чужой и лорд Фаркуад.
Издание также проанализировало «злодейские» предпочтения жителей разных стран. Наши соотечественники отдали большинство голосов тому же Таносу.