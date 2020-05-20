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Определены главные кинощные злодеи всех времен

16:47 20.05.2020
Определены главные кинощные злодеи всех времен
Танос. Кадр с сайта kino-teatr.ru

Портал TopCasinoBonus обнародовал рейтинг самых популярных кинозлодеев всех эпох.

Список возглавил Танос из «Мстителей» в исполнении Джоша Бролина, сообщает Лента.Ру. Второе место по праву получил культовый Дарт Вейдер из «Звездных войн». На третьей строчке обосновался Джокер из «Темного рыцаря» - заглавный персонаж дискуссионного прошлогоднего блокбастера c Хоакином Фениксом.

Остальные позиции заняли Волан-де-Морт, Кайло Рен, Ганнибал Лектер, Терминатор, Император Палпатин, Чужой и лорд Фаркуад.

Издание также проанализировало «злодейские» предпочтения жителей разных стран. Наши соотечественники отдали большинство голосов тому же Таносу.
 

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