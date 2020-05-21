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Владельцы кинотеатров озвучили свои предложения по возобновлению работы

10:39 21.05.2020
Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская
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Владельцы кинотеатров дали Роспотребнадзору свои рекомендации по возобновлению работы после снятия карантинных мер. 

Как пишет ТАСС, в частности предложено увеличить перерывы между сеансами, не допускать начала сеансов в одно и тоже время, сделать более гибкими условия рассадки в зрительном зале.

"Чаще всего люди приходят в кино семьями. Глупо рассаживать семью, которая и так два месяца провела на карантине. Зрители сами должны выбирать места с учетом социальной дистанции", - рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. В связи с этим предложено ограничить продажу билетов в кинозал на уровне 50% заполненности зала.

Также предложено ввести бесконтактную систему покупки билетов, а также продуктов питания - поп-корна и газировки. 

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что кинотеатры, спортивные залы и другие подобные заведения смогут возобновить работу только после того, как будут пройдены все три этапа снятия ограничений.

В киноиндустрии отмечают, что процесс возвращения кинопрокатной отрасли к норме будет "долгим и мучительным", так как понадобится время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к новым реалиям.

Темы: Коронавирус, Проблемы кинопроката в России, Роспотребнадзор
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