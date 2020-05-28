Треть жителей России собрались в кинотеатры после карантина

10:59

Тридцать два процента жителей России изъявили желание посетить кинотеатры после окончания коронавирусного карантина.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного соцпроектом Фонда кино «Кинозритель». Ответ про культпоход в кино стал четвертым по популярности, уступив место посещениям салонов красоты, прогулкам и хождениям в гости к друзьям.

Истомившиеся по визитам в кинотеатры опрошенные отдали предпочтение блокбастерам и амбициозным семейным проектам. Значительная часть прошедших опрос киноманов рассчитывает на положительные эмоции вне зависимости от жанра выбранного фильма.

24% опрошенных планирует соблюдать меры предосторожности при посещении кинотеатров. В неблагоприятной с эпидемиологической точки зрения столице этот показатель выше на 4%.

