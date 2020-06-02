]]>
]]>
Главная Кино Новости

Николай Коляда распустил свой театр из-за карантина

13:18 2.06.2020
Николай Коляда распустил свой театр из-за карантина
Николай Коляда (в центре). Кадр с сайта kino-teatr.ru

Знаменитый екатеринбургский «Коляда-театр» полностью рекратил работу на неопределенный срок после 18 лет работы, не пережив коронавирусного карантина.

Руководитель театра Николай Коляда заявил у себя в соцсетях, что артистов он отправил в отпуск на неопределенный срок. Последнюю полную зарплату они получили за май этого года. Подсчитав оставшиеся деньги, Коляда понял, что сможет им выплатить еще одно месячное жалованье в неполном размере до 7 июня – и с этого момента труппа уходит в бессрочный отпуск.

Драматург посетовал, что в Екатеринбурге складывается очень непростая ситуация из-за коронавируса. Поэтому артисты не могут даже встать на учет в биржу труда, потому что слишком много желающих.

Также Николай Коляда поблагодарил всех тех, кто в последнее время поддерживал его театр материально - Дмитрия Бертмана, Григория Заславского, Александра Калягина.
 

Темы: Коронавирус, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Театр в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации