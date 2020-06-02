Николай Коляда распустил свой театр из-за карантина

13:18

Знаменитый екатеринбургский «Коляда-театр» полностью рекратил работу на неопределенный срок после 18 лет работы, не пережив коронавирусного карантина.

Руководитель театра Николай Коляда заявил у себя в соцсетях, что артистов он отправил в отпуск на неопределенный срок. Последнюю полную зарплату они получили за май этого года. Подсчитав оставшиеся деньги, Коляда понял, что сможет им выплатить еще одно месячное жалованье в неполном размере до 7 июня – и с этого момента труппа уходит в бессрочный отпуск.

Драматург посетовал, что в Екатеринбурге складывается очень непростая ситуация из-за коронавируса. Поэтому артисты не могут даже встать на учет в биржу труда, потому что слишком много желающих.

Также Николай Коляда поблагодарил всех тех, кто в последнее время поддерживал его театр материально - Дмитрия Бертмана, Григория Заславского, Александра Калягина.

