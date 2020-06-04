Гибели ярославского «Локомотива» посвятят художественный фильм

12:57

Съемки художественной ленты «Только Локо!», посвященной погибшим игрокам ярославской хоккейной команды «Локомотив», могут стартовать уже этим летом.

Фильм будет приурочен к 10-летию скорбного события и должен выйти в 2021 году, сообщает «Российская газета». Режиссером станет Владимир Алеников, известный по фильмам «Каникулы Петрова и Васечкина» и «Война Принцессы».

В основу фильма были положены события двух дней – накануне рокового события и непосредственно даты трагедии. Владимир Алеников изобразил судьбы игроков через воспоминания их оставшихся в живых близких. По словам режиссера, спортсмены ушли на взлете.

Основной состав хоккейной команды «Локомотив» был на борту потерпевшего крушение самолета Як-42Д 7 сентября 2011 года. Погибли 44 человека, в живых остался один.

