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Гибели ярославского «Локомотива» посвятят художественный фильм

12:57 4.06.2020
Гибели ярославского «Локомотива» посвятят художественный фильм
Фото MAK с сайта ru.wikipedia.org

Съемки художественной ленты «Только Локо!», посвященной погибшим игрокам ярославской хоккейной команды «Локомотив», могут стартовать уже этим летом.

Фильм будет приурочен к 10-летию скорбного события и должен выйти в 2021 году, сообщает «Российская газета». Режиссером станет Владимир Алеников, известный по фильмам «Каникулы Петрова и Васечкина» и «Война Принцессы».

В основу фильма были положены события двух дней – накануне рокового события и непосредственно даты трагедии. Владимир Алеников изобразил судьбы игроков через воспоминания их оставшихся в живых близких. По словам режиссера, спортсмены ушли на взлете.

Основной состав хоккейной команды «Локомотив» был на борту потерпевшего крушение самолета Як-42Д 7 сентября 2011 года. Погибли 44 человека, в живых остался один.
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, ХК «Локомотив»
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04.06.2020, 14:24
Гость: Цитата

— Минуточку! За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
"Иван Васильевич меняет профессию"
***
И главное, зачем пилить бабло на чужой беде? Других тем нет?
Снимите лучше фильм про мэрский заводик. Кому беда - ему раздолье...
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