Кинопремьера «Один вдох»: как перестать беспокоиться и начать плыть

Российская спортивная драма с элементами фэнтэзи «Один вдох» доступна в цифровых кинотеатрах

К сорока горам Марина Гордеева (Валерия Исакова) терпит полный жизненный крах. В свой день рождения она узнает об изменах супруга и в одночасье лишается поддержке твердого мужского плеча. Сын Марине еще как-то сочувствует, а вот дочь совсем отбивается от рук.

Плюнув на все, Гордеева отправляется к морю, где надеется хотя бы минимально прийти в себя. Результат поездки превосходит все ожидания. После эффективного спасения утопающего Марина знакомится с отважным фри-дайвером Игнатом (Владимир Яглыч), который «заражает» ее новым видом спорта. Приходится вспомнить азы заброшенного в далеком детстве плаванья и выходить на новый уровень, перебравшись в Москву.

«Один вдох» наверняка должен был стать одним из самых амбициозных и кассовых кинопроектов нынешней весны. Спортивные драмы у нас любят, и в начале марта огромные билборды с рекламой картины были развешаны по всей Москве. Но планы прокатчикам спутал пресловутый коронавирус. В кинотеатрах фильм шел всего лишь каких-то полторы-две недели, после чего переместился на цифровые площадки. А это совсем не тот формат, который может помочь зрителю по достоинству оценить все визуальные плюсы первого российского глубоководного фильма.

Виды видами, но вот с каноны спортивной драмы «Один вдох» укладывается с трудом, и непонятно – плюс это или минус для картины. Консервативный зритель не без удовольствия заметит, что все лучшие навыки пловчихи Гордеева усвоила благодаря продуманным методикам советского спорта. Но дальше начинается какая-то странная свистопляска с загадочным гуру, роль которого играет Максим Суханов, эзотерическими практиками и технологиями НЛП.

В итоге совершенно реальная история прославленного фри-дайвера Натальи Молчановой начинает обрастать какими-то непонятными мистическими подробностями в духе фэнтэзи или даже хорроров. Для зрелищности, интриги и непредсказуемости проекта это хорошо. Но у поборников достоверности фильм вызовет ряд закономерных вопросов.

Кадр с сайта kino-teatr.ru