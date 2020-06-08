]]>
]]>
Главная Кино Новости

Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии

12:37 8.06.2020
Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Армен Джигарханян © KM.RU

Армен Джигарханян попал в одну из столичных клиник с инсультом.

Актер был экстренно госпитализирован в реанимацию, передает телеграм-канал Baza. В последние годы Джигарханян оказывается в больницах регулярно. Только за 2018-й исполнитель роли Горбатого в сериале «Место встречи изменить нельзя» побывал там пять раз.

В августе 2019-м также появлялись сообщения о госпитализации актера. Сначала писали, что его состояние оценивалось как тяжелое, но потом появились сообщения о плановом осмотре.
  

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.06.2020, 13:11
Гость: Юляша

Прощайте уже,тов.Цимбалюк.
Последней четвертью вороватой и пошловатой жизни вы зачеркнули все о вас хорошее...
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации