Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии

12:37

Армен Джигарханян попал в одну из столичных клиник с инсультом.

Актер был экстренно госпитализирован в реанимацию, передает телеграм-канал Baza. В последние годы Джигарханян оказывается в больницах регулярно. Только за 2018-й исполнитель роли Горбатого в сериале «Место встречи изменить нельзя» побывал там пять раз.

В августе 2019-м также появлялись сообщения о госпитализации актера. Сначала писали, что его состояние оценивалось как тяжелое, но потом появились сообщения о плановом осмотре.

