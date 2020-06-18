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«Союзмультфильм» ввел трех новых героев в «Ну, Погоди!»

12:27 18.06.2020
«Союзмультфильм» ввел трех новых героев в «Ну, Погоди!»
Фото предоставлено пресс-службой студии

В рамках ребрендинга советского мультфильма «Ну, Погоди!» в сериал были инкорпорированы три новых персонажа.

Компания распространила изображения трех новых героев мультика – барсука Тима, косули Ули и ежика Шу, сообщает РИА Новости. Одеты они по последней тинейджерской моде: гламурная косуля в лосинах, накачанный барсук в стильной футболке, ежик в худи. По замыслу создателей мультфильма, такие образы должны быть близки 6-8летним детям и не вызывать отторжения у взрослых.

Вскоре выйдет 26 новых серий «Ну, погоди!» по семь минут каждая. Одновременно подтянутые зврюшки станут эмблемами сочинского лыжного курорта «Роза-Хутор».
 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Мультфильм, Премьеры в мире кино
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