Кириллу Серебренникову грозит шесть лет колонии

13:14

Прокурор Виктор Резниченко ходатайствует в суде о назначении режиссёру фильма «Лето» Кириллу Серебренникову шести лет колонии.

В ходе прений в суде гособвинитель также запросил для обвиняемого штраф в 800 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Серебренников приходит по делу о хищениях вверенной ему «Седьмой студии». Первая экспертиза установила факт хищений в 133 миллиона рублей. Вторая посчитала, что деньги были сэкономлены. Однако третья посчитала, что сотрудники студии украли 129 миллионов.

Теперь все зависит от того, на какую из этих экпертиз будет опираться суд при вынесении приговора.

Параллельно деятели искусств отправили министру культуры РФ Ольге Любимовой петицию в защиту Кирилла Серебренникова. Они указали, что при экспертизе не были учтены 77 мероприятий, организованных «Седьмой студией». Петицию подписали около 4000 человек, среди которых Павел Лунгин, Алексей Серебряков, Чулпан Хаматова, Данила Козловский, Татьяна Толстая, Юрий Бутусов.

