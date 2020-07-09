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Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» выйдет через год

12:42 9.07.2020
Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» выйдет через год
Кадр с сайта kinopoisk.ru

Новая художественная лента «Петровы в гриппе» обвиненного в мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова должен выйти в 2021 году.

Прокатом занимается компания Sony Pictures. Фильм является экранизацией романа современного российского писателя Алексея Сальникова, сообщает РИА Новости. О сюжету муж-автослесарь и жена-библиотекарь, у которых есть сын, вместе не живут. Но когда семья заболевает гриппом, запускается цепь самых фантасмагорических событий.

В фильме снялись Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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09.07.2020, 13:18
Гость: Zahar

Новая художественная лента "Серябрековы и Ефремовы в России" режиссера Кирилла Серебренникова должена выйти в 2021 году.

Прокатом занимается компания Sony Pictures. По сюжету режиссер Серябряков ворует государственные деньги, а артист Ефремов убивает человека на дороге. Но когда дело доходит до суда, запускается цепь самых фантасмагорических событий.
В главной роли Зулейха, которая открывает глаза российскому народу.
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