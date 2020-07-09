Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» выйдет через год

12:42

Новая художественная лента «Петровы в гриппе» обвиненного в мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова должен выйти в 2021 году.

Прокатом занимается компания Sony Pictures. Фильм является экранизацией романа современного российского писателя Алексея Сальникова, сообщает РИА Новости. О сюжету муж-автослесарь и жена-библиотекарь, у которых есть сын, вместе не живут. Но когда семья заболевает гриппом, запускается цепь самых фантасмагорических событий.

В фильме снялись Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев.

