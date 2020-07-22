14:10

Документальный фильм 2005 года «Земляне» о неподобающем обращении с животными возглавил рейтинги просмотров на ресурсе «Кинопоиск».

Произошло это после рекомендации президента Украины Владимира Зеленского. В свою очередь, глава украинского государства записал это обращение по требованию террориста, который назвался Максимом Плохим и захватил автобус в Луцке 21 июля.

В настоящее время злоумышленник обезврежен, видео Зеленского удалено. Другое требования теророиста, чтобы светские и духовные власти Украины признали себя террористами, выполнено не было.

Лента «Земляне» посвящена изуверскому обращению человечества с животными, а также вопросам потребительского отношения к братьям нашим меньшим.