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Президент Украины выполнил требование террориста. Все заложники освобождены

21:57 21.07.2020
Фото с сайта strana.ua

Трое заложников смогли покинуть автобус в Луцке после разговора президента Украины Владимира Зеленского с захватившим их мужчиной по телефону.

"Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя "Максимом Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Офиса президента Украины.

При этом Зеленский выполнил требование захватчика. "Фильм "Земляне". Смотреть всем", - сказал он в видео, размещенном в его аккаунте в фейсбуке.

Размещение этого видео было одним из требований мужчины, захватившего утром во вторник заложников в автобусе. Террорист отпустил заложников.

После выхода последнего пассажира СБУ начало штурм. К автобусу подъехал танк, прозвучал взрыв, сообщает Страна.ua. Захватчик автобуса задержан. Спецназовцы повалили преступника на землю, руки у него за спиной.

Сразу после штурма автобуса Владимир Зеленский удалил видео со своей страницы в фейсбуке.

Видео с выходом заложником опубликовал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Фото со страницы Арсена Авакова в соцсети

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по статье "террористический акт" в связи с захватом заложников в Луцке. 

Утром во вторник в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами, при себе он имел взрывчатку и оружие. Преступник удерживал людей более 12 часов.

Как выяснили журналисты, настоящее имя захватчика — Максим Степанович Кривош (или Кривошей), он несколько раз был судим и написал книгу "Философия преступника".

Темы: Украина, Захват и освобождение заложников в мире, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.07.2020, 06:56
Гость: Больше

половины Украины из России. Вот это и вызывает раздражение настоящих идиотов.
22.07.2020, 06:54
Гость: Alex203

Нет. Родственники не благодарны. Благодарны родственники других школ, которые не стали захватывать. И посетителей других концертных залов.
22.07.2020, 06:46
Гость: :))

Дешовое постановочное шоу - ищите на тубе:

watch?time_continue=11&v=iKECdQApQPU&feature=emb_logo
"Захват террориста в Луцке: что-то с этой историей не так"
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