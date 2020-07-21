Президент Украины выполнил требование террориста. Все заложники освобождены
Трое заложников смогли покинуть автобус в Луцке после разговора президента Украины Владимира Зеленского с захватившим их мужчиной по телефону.
"Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя "Максимом Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Офиса президента Украины.
При этом Зеленский выполнил требование захватчика. "Фильм "Земляне". Смотреть всем", - сказал он в видео, размещенном в его аккаунте в фейсбуке.
Размещение этого видео было одним из требований мужчины, захватившего утром во вторник заложников в автобусе. Террорист отпустил заложников.
После выхода последнего пассажира СБУ начало штурм. К автобусу подъехал танк, прозвучал взрыв, сообщает Страна.ua. Захватчик автобуса задержан. Спецназовцы повалили преступника на землю, руки у него за спиной.
Сразу после штурма автобуса Владимир Зеленский удалил видео со своей страницы в фейсбуке.
Видео с выходом заложником опубликовал глава МВД Украины Арсен Аваков.
Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Фото со страницы Арсена Авакова в соцсети
Служба безопасности Украины начала уголовное производство по статье "террористический акт" в связи с захватом заложников в Луцке.
Утром во вторник в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами, при себе он имел взрывчатку и оружие. Преступник удерживал людей более 12 часов.
Как выяснили журналисты, настоящее имя захватчика — Максим Степанович Кривош (или Кривошей), он несколько раз был судим и написал книгу "Философия преступника".