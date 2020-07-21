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На Украине в центре Луцка неизвестный захватил автобус с заложниками

12:14 21.07.2020
Фото: Фото Волынские новости

В центре Луцка - столице Волынской области Украины - на Театральной площади стоит автобус с заложниками. Как сообщает местная полиция, у мужчины есть оружие и взрывчатка.

В атобусе находятся около 20 человек. Шторы на окнах автобуса закрыты, одно окно разбито. Иногда слышны звуки выстрелов, сообщает издание Страна.ua.

Территорию Театральной площади окружили спецназовцы. По непроверенной информации, мужчина заявляет, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками.

 В области введён оперативный план "Заложник". 

В сети за несколько часов до захвата заложников появилось видео с предполагаемым террористом. Его зовут "Максим Плохой". "С днём антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду", - говорит парень с автоматом и в берете.

"Максим Плохой" хочет, чтобы первые лица Украины записали видео с признанием, что "я - террорист в законе". Речь об Авакове, Порошенко, Ахметове и других. К Зеленскому персональное требование - выложить в сеть заявление с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем". "Земляне" - это документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми. Как их используют для производства еды или бытовой химии. Полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города, пишет Страна.ua.

Жители Луцка на стриме говорят, что захватчик автобуса - это переселенец, который состоял на учете у психиатра. 

Темы: Украина, Захват и освобождение заложников в мире, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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21.07.2020, 14:20
Гость: неври патолог

Максим Плохой" хочет, чтобы первые лица Украины записали видео с признанием, что "я - террорист в законе". Речь об Авакове, Порошенко, Ахметове и других
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Итак все знают, зачем записывать этож не суд гаадский. Потом из лечебной практики известно : Не один терорист или идиот не признается что он им является.
21.07.2020, 13:43
Гость: Константин*

Жители Луцка на стриме говорят, что захватчик автобуса - это переселенец, который состоял на учете у психиатра.
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Это наверняка наглая укро-пропагандистская очередная брехня. Разве может психбольной вынести такой точный диагноз украинской политической системе и прямо обвинить "первых лиц украинского государства" в терроризме?
21.07.2020, 13:23
Гость: Шило

Требованияя: Власти, могущества, богатства и принцесу Будур! Это первое желание!!!!
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