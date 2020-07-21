На Украине в центре Луцка неизвестный захватил автобус с заложниками

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В центре Луцка - столице Волынской области Украины - на Театральной площади стоит автобус с заложниками. Как сообщает местная полиция, у мужчины есть оружие и взрывчатка.

В атобусе находятся около 20 человек. Шторы на окнах автобуса закрыты, одно окно разбито. Иногда слышны звуки выстрелов, сообщает издание Страна.ua.

Территорию Театральной площади окружили спецназовцы. По непроверенной информации, мужчина заявляет, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками.

В области введён оперативный план "Заложник".

В сети за несколько часов до захвата заложников появилось видео с предполагаемым террористом. Его зовут "Максим Плохой". "С днём антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду", - говорит парень с автоматом и в берете.

"Максим Плохой" хочет, чтобы первые лица Украины записали видео с признанием, что "я - террорист в законе". Речь об Авакове, Порошенко, Ахметове и других. К Зеленскому персональное требование - выложить в сеть заявление с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем". "Земляне" - это документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми. Как их используют для производства еды или бытовой химии. Полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города, пишет Страна.ua.

Жители Луцка на стриме говорят, что захватчик автобуса - это переселенец, который состоял на учете у психиатра.