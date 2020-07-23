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Российский прокат начнет свое восстановление со светлых и простых фильмов

13:29 23.07.2020
Российских прокат начнет свое восстановление со светлых и простых фильмов
© KM.RU, Алексей Белкин

Глава Минкульта РФ Ольга Любимова заявила, что отечественный кинопрокат начнет восстанавливаться осенью с премьер «светлых и простых» фильмов.

По словам министра культуры, возвращаясь в кинотеатры, люди, прежде всего, захотят живого общения и положительных эмоций, сообщает РИА Новости. Поэтому продюсеры зачастую сами собираются пустить вперед легкие для восприятия картины. Показ же «тяжелых драм» будет пока отложен ориентировочно до зимы 2021 года.

Также Ольга Любимова заявила, что создатели первых прокатных фильмов получат поддержку от Министерства культуры. О мерах на ближайшие 3-6 месяцев сообщат дополнительно.
  

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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23.07.2020, 21:21
Гость: Гоголь-Центры

Ага. Медведеф-Путины.
23.07.2020, 21:08
Гость: со светлых и простых фильмов

Для дебилов и олигофренов, что ли?
23.07.2020, 20:25
Гость: Старый.

Фильмы должны быть не только простые и светлые, но честные и добрые, без агрессии, убийств и насилий, после просмотра которых наступает чувство, что ты вдохнул свежего воздуха после выхода из смрадного помещения.
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