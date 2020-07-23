Российский прокат начнет свое восстановление со светлых и простых фильмов

13:29

Глава Минкульта РФ Ольга Любимова заявила, что отечественный кинопрокат начнет восстанавливаться осенью с премьер «светлых и простых» фильмов.

По словам министра культуры, возвращаясь в кинотеатры, люди, прежде всего, захотят живого общения и положительных эмоций, сообщает РИА Новости. Поэтому продюсеры зачастую сами собираются пустить вперед легкие для восприятия картины. Показ же «тяжелых драм» будет пока отложен ориентировочно до зимы 2021 года.

Также Ольга Любимова заявила, что создатели первых прокатных фильмов получат поддержку от Министерства культуры. О мерах на ближайшие 3-6 месяцев сообщат дополнительно.

