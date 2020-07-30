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Определен самый лучший телесериал нынешнего столетия

12:00 30.07.2020
Определен самый лучший телесериал нынешнего столетия
Кадр из сериала «Игра Престолов». Фото с сайта kinopoisk.ru

Английские киноманы определились с самым лучшим телесериалом XXI века отдав предпочтение «Игре престолов».

На второй позиции разместился сериал «Очень странные дела», венчает же тройку «Доктор Кто».

Кроме того, в топ-10 угодили: «Шерлок», «Во все тяжкие», «Лучший пекарь Британии», «Убивая Еву», «Гевин и Стейси», «По долгу службы» и «Чернобыль».

Что касается российских зрителей, то они выбирали лучшие сериалы 2020 года, поставив на первое место одиозный телепроект «Зулейха открывает газа». Далее в порядке убывания идут: «Триггер», «Новый папа», «Магомаев» и «Колл-центр».
 

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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