Кинопремьера «Я здесь»: Я купил журнал «Корея» - там тоже хорошо

Французская лирическая комедия «Я здесь» вышла в российский прокат 30 июля

Шеф-повар Стефан - рубаха-парень. За словом в карман не полезет, в делах кулинарных ему нет равных, а смутить его может разве что парочка геев, милующихся на кухне во время вечеринки. И то ненадолго...

Семейный неурядицы (с женой в разводе, а великовозрастный сын, неспособный найти себя, вновь переезжает к отцу) толкают гиперактивного Стефана на неумеренное общение в интернете. В Инстаграме он знакомится с симпатичной и разговорчивой корейской художницей - и по достоинству оценивает ее картины. Переписка заходит настолько далеко, что Стефан, бросив все, летит в Южную Корею. Но в аэропорту, вопреки договорённостям, его так никто и не встречает.

Несмотря на поднятую в «Я здесь» проблему новых технологий, скорее тормозящих, нежели упрощающих общение, фильм силен своей подчёркнутой старомодностью. Исполнитель главной роли Ален Шаба так похож на Пьера Ришара - особенно издалека. А все пошлости, пожалуй, вышеупомянутыми голубыми и исчерпываются.

Франция нередко бравирует своей мультикультурностью, недаром кинопродукции этой страны так много негров, турок и арабов. Но корейская карта разыграна здесь крайне своеобразно, потому что полноценного диалога культур у Стефана не получается. Модное же слово «эмпатия» (по-корейски – «нонче», что русскому человеку слышать как минимум забавно) подаётся как нечто недостижимое.

Больше всего в фильме впечатляют многодневные приключения неунывающего Стефана в корейском аэропорту. Попав в какой-нибудь Шереметьево, мы могли невольно поймать себя на мысли, что это же - целый город, где можно жить постоянно. В «Я здесь» как раз показано, как это можно воплотить на практике - и это кажется убедительной метафорой современной продуваемой всеми ветрами транзитной жизни напоказ.

Кадры с сайта kinopoisk.ru