]]>
]]>
Главная Кино Новости

Определены наиболее высокооплачиваемые актеры мира

13:09 12.08.2020
Определены наиболее высокооплачиваемые актеры мира
Дуэйн Джонсон в «Красном уведомлении» с сайта kino-teatr.ru

Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала был признан самым высокооплачиваемым актером года.

Снявшись в сериале Netflix «Красное уведомление», актер получил, по данным Forbes, 23,5 миллиона долларов. Проект должен выйти на в ноябре этого года.

Чуть отстает по заработкам от Дуэйна Джонсона его коллега по «Красному уведомлению» Райан Рейнольдс. В активе последнего заработанные 20 миллионов долларов. Правда, получил он их не за один, а за два фильма, включая «Призрачную шестерку».

Почетное третье место занял звезда фильма «Третий лишний» Марк Уолберг, удачно снявшись в «Правосудии Спенсера».

В топ высокооплачиваемых актеров вошли также Бен Аффлек, Вин Дизель, Акшай Кумар, Лин-Мануэль Миранда, Уилл Смит, Адам Сэндлер и Джеки Чан.  

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации