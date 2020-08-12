Определены наиболее высокооплачиваемые актеры мира

13:09

Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала был признан самым высокооплачиваемым актером года.

Снявшись в сериале Netflix «Красное уведомление», актер получил, по данным Forbes, 23,5 миллиона долларов. Проект должен выйти на в ноябре этого года.

Чуть отстает по заработкам от Дуэйна Джонсона его коллега по «Красному уведомлению» Райан Рейнольдс. В активе последнего заработанные 20 миллионов долларов. Правда, получил он их не за один, а за два фильма, включая «Призрачную шестерку».

Почетное третье место занял звезда фильма «Третий лишний» Марк Уолберг, удачно снявшись в «Правосудии Спенсера».

В топ высокооплачиваемых актеров вошли также Бен Аффлек, Вин Дизель, Акшай Кумар, Лин-Мануэль Миранда, Уилл Смит, Адам Сэндлер и Джеки Чан.