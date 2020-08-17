Комедия «Красотка в ударе» возглавила возрожденный российский прокат

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Отечественная романтическая комедия «Красотка в ударе» возглавила по итогам минувшего уикенеда возрожденный после пандемии COVID-19 российский прокат.

По неподдвержденным официально данным фильм успел уже собрать 9,69 миллиона рублей. Данные приводит авторитетный портал kinobusiness.com.

По сюжету, дурнушка Полина испытывала жесткий прессинг со стороны коллег и друзей из-за своей внешности. Все волшебным образом поменялась, когда она вдруг проснулась красивой. Главную роль сыграла жена мастера современной комедии Жоры Крыжовникова Юлия Александрова.