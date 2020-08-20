На акции «Ночь кино» отметят 75-летие Великой Победы

12:55

Столичная акция «Ночь кино» начнется днем и закончится поздним вечером 29 августа.

Марафон охватит московские музейные организации, парковые зоны и КЦ, сообщает РИА Новости. В плане стоят 350 мероприятиях на полутора сотнях площадок. Вход везде ожидается свободный, однако необходима регистрация.

Особое место на «Ночи кино» уделят 75-летию Великой Победы. Так, одним из центральных событий акции станет показ архивной хроники «Москва 1941-1945. Хроники будней».

Широко будет представлена городская тема лентами о различных населенных пунктах. Многие фильмы будут немыми, но озвучат их вживую музыкальные коллективы.

Из-за эпидемиологической ситуации интервалы между показами увеличат, чтобы не создавать толчеи.