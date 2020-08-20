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На акции «Ночь кино» отметят 75-летие Великой Победы

12:55 20.08.2020
Столичная акция «Ночь кино» пройдет 29 августа

Столичная акция «Ночь кино» начнется днем и закончится поздним вечером 29 августа.

Марафон охватит московские музейные организации, парковые зоны и КЦ, сообщает РИА Новости. В плане стоят 350 мероприятиях на полутора сотнях площадок. Вход везде ожидается свободный, однако необходима регистрация.

Особое место на «Ночи кино» уделят 75-летию Великой Победы. Так, одним из центральных событий акции станет показ архивной хроники «Москва 1941-1945. Хроники будней».

Широко будет представлена городская тема лентами о различных населенных пунктах. Многие фильмы будут немыми, но озвучат их вживую музыкальные коллективы.

Из-за эпидемиологической ситуации интервалы между показами увеличат, чтобы не создавать толчеи.  

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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20.08.2020, 16:21
Гость: Время Ч.

Ковидим? Как можно продать Победу?
20.08.2020, 15:01
Гость: Чо празднуем???

Победу над немцами продали по дешёвке азиатам! За это воевали наши деды?
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