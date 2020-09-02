Скончалась актриса из «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова

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Звезда фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова скоропостижно ушла из жизни за день до своего 75-летнего юбилея.

В последние годы актриса жила под Ростовом Великим в деревне с подругой Ниной Давыдовой, сообщает КП. В роковой день она вырезала из дерева поделки на крыльце своего дома. В полдевятого женщины отправились ужинать, за трапезой артистке стало плохо и она умерла. Врачи диагностировали коронарную недостаточность и инфаркт.

Несколько лет Печерникова страдала онкологией, но чувствовала себя сносно. Актриса постоянно обследовалась. Следующие плановые осмотры она должна была пройти осенью. На сентябрь были запланированы телесъемки передачи об Ольге Остроумовой с участием Ирины Печерниковой. В октябре она должна была сниматься в сериале.

О месте и времени прощания с актрисой пока ничего не сообщается.