Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix

09:10

Кинематографическое прошлое супруги британского принца Гарри Меган Маркл вновь напомнило о себе. Как сообщает New York Times, британская королевская чета подписали многолетний контракт со стриминговой компанией Netflix, занимающейся также съемками собственных фильмов и сериалов.

Предполагается, что Netflix будет финансировать продюсерскую компанию Гарри и Меган для производства документальных и художественных фильмов, телешоу и передач для детей.

"Мы невероятно горды, что они (Гарри и Меган) выбрали Netflix своим творческим домом. Мы с нетерпением ждем момента, чтобы рассказать с ними истории, которые будут жизнеутверждающими и увеличат понимание между разными аудиториями во всем мире", - говорится в заявлении Netflix. Подробности сотрудничества в компании разглашать не стали.

Компания Netflix основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более 190 странах мира. В настоящее время помимо предоставления контента Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.