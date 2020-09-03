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Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix

09:10 3.09.2020
Принц Гарри и Меган Маркл
Скриншот с YouTube

Кинематографическое прошлое супруги британского принца Гарри Меган Маркл вновь напомнило о себе. Как сообщает New York Times, британская королевская чета подписали многолетний контракт со стриминговой компанией Netflix, занимающейся также съемками собственных фильмов и сериалов.

Предполагается, что Netflix будет финансировать продюсерскую компанию Гарри и Меган для производства документальных и художественных фильмов, телешоу и передач для детей. 

"Мы невероятно горды, что они (Гарри и Меган) выбрали Netflix своим творческим домом. Мы с нетерпением ждем момента, чтобы рассказать с ними истории, которые будут жизнеутверждающими и увеличат понимание между разными аудиториями во всем мире", - говорится в заявлении Netflix. Подробности сотрудничества в компании разглашать не стали. 

Компания Netflix основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более 190 странах мира. В настоящее время помимо предоставления контента Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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