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Министр культуры вмешалась в конфликт наследников Цоя с Учителем

14:19 4.09.2020
Министр культуры вмешалась в конфликт наследников Цоя с учителем
Министерство культуры © KM.RU, Алексей Белкин

Глава Минкульта РФ Ольга Любимова высказала свое мнение относительно недовольства наследников лидера группы «Кино» по поводу выдачи прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя.

По мнению министра культуры, все претензии к режиссеру должны решаться в режиме судебных разбирательств, сообщает РИА Новости. Любимова подчеркнула, что Министерство культуры выдало «Цою» прокатное удостоверение, поскольку не обнаружила никаких нарушений закона в этой картине. Все же документы были поданы вовремя.

Несколькими днями раньше сын Виктора Цоя Александр Цой обратился к Владимиру Путину с просьбой запретить фильм Алексея Учителя, порочащий светлое имя отца.  

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Музыка в России, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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