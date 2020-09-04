Министр культуры вмешалась в конфликт наследников Цоя с учителем

14:19

Глава Минкульта РФ Ольга Любимова высказала свое мнение относительно недовольства наследников лидера группы «Кино» по поводу выдачи прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя.

По мнению министра культуры, все претензии к режиссеру должны решаться в режиме судебных разбирательств, сообщает РИА Новости. Любимова подчеркнула, что Министерство культуры выдало «Цою» прокатное удостоверение, поскольку не обнаружила никаких нарушений закона в этой картине. Все же документы были поданы вовремя.

Несколькими днями раньше сын Виктора Цоя Александр Цой обратился к Владимиру Путину с просьбой запретить фильм Алексея Учителя, порочащий светлое имя отца.