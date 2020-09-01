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Сын Цоя обратился к Путину с просьбой запретить фильм Учителя

15:12 1.09.2020
Сын Цоя обратился к Путину с просьбой запретить фильм Учителя
Кадры с сайта kinopoisk.ru

Единственный сын Виктора Цоя Александр обратился к Владимиру Путину с просьбой наложить запрет на прокат фильма Алексея Учителя «Цой».

По мнению наследника лидера группы «Кино», лента не имеет ничего общего с реальностью и бросает тень на светлое имя музыканта. Несмотря на то, что фильм получил прокатное удостоверение Минкульта РФ, выход ленты не был согласован с родственниками. Александр Цой подчеркнул, что говорил не только от своего лица, но и от лица отца лидера «Кино» Роберта Цоя, гражданской жены Натальи Разлоговой и оставшихся в живых участников «золотого состава» «Кино».

Однако параллельно Роберт Цой заявил, что не подписывал такого письма.

Фильм «Цой» должен был выйти в прокат 27 августа, но теперь его релиз отложат, если вообще не отменят. Картина основана на выдуманных событиях: после гибели Цоя друзья и коллеги музыканта везут гроб с его телом, относясь к его памяти не слишком почтительно.  

Темы: Кино в России, Музыка в России, Персоны и деятели российского кино, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.09.2020, 21:01
Гость: www

Даваи вообще обо всех кто раньше жил запретим фильмы снимать. Гитлеров, Сталинов, да всех короче. Главное чтоб у Ильи Муромца и Змея Горыныча родственники не нашлись, а то будет одна надежда на Дарт Веидера и Мики Мауса.
01.09.2020, 20:46
Гость: Остап

Путин-то здесь причем?
01.09.2020, 18:49
Гость: не чтит

никого чернозубый мессия, гипнотизер-убийца, ни врагов, ни холуев. в этом шизофренике уживаются сразу три ипостаси Злой, Плохой, Хороший: одной рукой он помогает, другой - уничтожает (((
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