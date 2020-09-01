Сын Цоя обратился к Путину с просьбой запретить фильм Учителя

15:12

Единственный сын Виктора Цоя Александр обратился к Владимиру Путину с просьбой наложить запрет на прокат фильма Алексея Учителя «Цой».

По мнению наследника лидера группы «Кино», лента не имеет ничего общего с реальностью и бросает тень на светлое имя музыканта. Несмотря на то, что фильм получил прокатное удостоверение Минкульта РФ, выход ленты не был согласован с родственниками. Александр Цой подчеркнул, что говорил не только от своего лица, но и от лица отца лидера «Кино» Роберта Цоя, гражданской жены Натальи Разлоговой и оставшихся в живых участников «золотого состава» «Кино».

Однако параллельно Роберт Цой заявил, что не подписывал такого письма.

Фильм «Цой» должен был выйти в прокат 27 августа, но теперь его релиз отложат, если вообще не отменят. Картина основана на выдуманных событиях: после гибели Цоя друзья и коллеги музыканта везут гроб с его телом, относясь к его памяти не слишком почтительно.