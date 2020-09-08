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Министерство культуры РФ распорядилось поддержать производство 64 фильмов

14:15 8.09.2020
Министерство культуры РФ распорядилось поддержать производство 64 фильмов
Министерство культуры © KM.RU, Алексей Белкин

Совет экспертов при Минкульте РФ распорядился поддержать 64 готовящихся к производству кинопроектов.

Они были выбраны из 163-х защищавшихся. До финиша дошли проекты компаний СТВ Сергея Сельянова, «Рок» Алексея Учителя, «Каро-премьер», студии Горького и других, сообщает РИА Новости. Есть там и художественные игровые фильмы, и детские ленты, и документальные проекты.

Глава Минкульта РФ считает такое большое количество одобренных лент признаком высокого уровня замыслов их авторов. Она рада, что в нелегкий коронавирусный год уровень отечественного кино не упал и рассчитывает, что съемки проектов стартуют в самое ближайшее время.  

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 21:39
Гость: Ну,

если деньги выделяются на такое д....о, как Вратарь галактики или Стрельцов, тогда их лучше просто пропитть.
08.09.2020, 20:02
Гость: Все правильно

Чем меньше голливудской апокалиптической хрени будет на российских экранах, тем здоровее и чище будут мозги у молодежи, тем поганее будет мучиться раздвоением мозга либераст.
08.09.2020, 17:57
Гость: www

Какая разница, что там Минкульт считает. Важно что потом Badcomedian скажет.
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