Министерство культуры РФ распорядилось поддержать производство 64 фильмов

14:15

Совет экспертов при Минкульте РФ распорядился поддержать 64 готовящихся к производству кинопроектов.

Они были выбраны из 163-х защищавшихся. До финиша дошли проекты компаний СТВ Сергея Сельянова, «Рок» Алексея Учителя, «Каро-премьер», студии Горького и других, сообщает РИА Новости. Есть там и художественные игровые фильмы, и детские ленты, и документальные проекты.

Глава Минкульта РФ считает такое большое количество одобренных лент признаком высокого уровня замыслов их авторов. Она рада, что в нелегкий коронавирусный год уровень отечественного кино не упал и рассчитывает, что съемки проектов стартуют в самое ближайшее время.