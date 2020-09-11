Голос Доктора Лизы для фильма воссоздал искусственный интеллект

12:25

Искусственный интеллект спровоцировал вокальные модуляции самоотверженного врача Елизаветы Глинки для фильма Оксаны Карас о ней «Доктор Лиза».

Технология базируется на том, что нейронная сеть воссоздает голос любого человека. В ленте голом доктора будет зачитывать наиболее показательные фразы из блога Глинки, сообщает РИА Новости. Авторы картины решили протянуть этот голос в нынешний сложный и неоднозначный год для ободрения зрителей.

Заглавную роль исполнила Чулпан Хаматова. В фильме, который должен выйти 22 октября, Елизавета Глинка планирует отметить 30-летие совместной жизни с супругом Глебом, но вместо этого едет в свой фонд «Справедливая помощь» на Павелецкий вокзал.