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Голос Доктора Лизы для фильма воссоздал искусственный интеллект

12:25 11.09.2020
Голос Доктора Лизы для фильма воссоздал искусственный интеллект
Постер с сайта kinopoisk.ru

Искусственный интеллект спровоцировал вокальные модуляции самоотверженного врача Елизаветы Глинки для фильма Оксаны Карас о ней «Доктор Лиза».

Технология базируется на том, что нейронная сеть воссоздает голос любого человека. В ленте голом доктора будет зачитывать наиболее показательные фразы из блога Глинки, сообщает РИА Новости. Авторы картины решили протянуть этот голос в нынешний сложный и неоднозначный год для ободрения зрителей.

Заглавную роль исполнила Чулпан Хаматова. В фильме, который должен выйти 22 октября, Елизавета Глинка планирует отметить 30-летие совместной жизни с супругом Глебом, но вместо этого едет в свой фонд «Справедливая помощь» на Павелецкий вокзал.  

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