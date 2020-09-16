]]>
]]>
Главная Кино Новости

Определены лучшие телевизионные сериалы 2020 года

14:31 16.09.2020
Определены лучшие телесериалы текущего года
«Хранители». Кадр с сайта kinopoisk.ru

Влиятельные телекритики США, объединенные в специализированную Ассоциацию, обнародовали свой рейтинг свежих телесериалов.

Одновременно четыре номинации возглавил фильм «Хранители» - «лучший сериал по итогам года», «выдающийся телевизионный фильм или минисериал» и «выдающийся новый сериал», сообщает РИА Новости. «Хранители» базируется на комиксах о супергероях.

Сериал «Наследники» победил в категории «Выдающийся драматический сериал сериал». А «Шиттс Крик» признан выдающимся комедийным сериалом.  

Темы: Звезды российского кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>



]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации