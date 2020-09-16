Определены лучшие телевизионные сериалы 2020 года

14:31

Влиятельные телекритики США, объединенные в специализированную Ассоциацию, обнародовали свой рейтинг свежих телесериалов.

Одновременно четыре номинации возглавил фильм «Хранители» - «лучший сериал по итогам года», «выдающийся телевизионный фильм или минисериал» и «выдающийся новый сериал», сообщает РИА Новости. «Хранители» базируется на комиксах о супергероях.

Сериал «Наследники» победил в категории «Выдающийся драматический сериал сериал». А «Шиттс Крик» признан выдающимся комедийным сериалом.