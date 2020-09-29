Елена Санаева пригласила москвичей во взорванный эшелон

Премьера спектакля «Фаина. Эшелон» состоится в театре «Школа современной пьесы» 4 октября

Москва — хлебосолка, Москва — затейница на зрелища, Москва — сказительница. За это мы к ней и прикипает всей душой. Но время от времени этой размеренной жизни приходит конец, столица оказывается на волоске, однако всегда удерживается на краю — и становится еще гостеприимнее, наряднее и интереснее.

Примерно об этом спектакль руководителя «Школы современной пьесы» Иосифа Райхельгауза «Фаина. Эшелон». При всей архетипичности, в основе его лежит очень личная история гибели родителей мамы режиссера Фаины в шедшем во время войны эвакуацию эшелоне. Подобный травматический опыт есть почти у каждой российской семьи. Поэтому никакого «по ту сторону рампы» здесь быть не может.

Каждый зритель является полноправным участником спектакля. Они сидят лицом к лицу в неуютном эшелоне за обшарпанными столами, а актриса Елена Санаева от лица радушной Фаину Райхельгауз рассказывает печальную семейную историю. Сказать «играет» - не поворачивается язык. Артистка пропускает рассказ через себя, порою не может удержаться от слез, но делает это непринужденно.

В чем секрет? Рассказывая, Елена Санаева готовит в реальном времени борщ. Экскурсы в военную пору спонтанно прерываются комментариями по поводу кулинарных изысков: нужна ли картошка, для чего лимон, когда добавлять зажарку? Знаменитый борщ Фаины пробовал сам Булат Окуджава и, говорят так проникся, что написал после этого текст «Настоящих людей так немного».

Афиша спектакля

Настоящих людей, увы, немного и в воспоминаниях, вложенных в уста Елены Санаевой. Как молния пронзает история о безногом солдате, который стащил из узелка сопровождавшей его Фаины золотое кольцо и кусочек сливочного масла (даже не ее — чужие, предназначенные для передачи знакомым!) За гранью добра и зла повествование об обрусевшем немце, закопавшем по приказу нацистов живьем своих детей. Правда и покаяние его было глубоким — библейским…

С эшелоном у Иосифа Райхельгауза давние счеты. Еще в советское время он снял телефильм «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина с полным ощущением, что делится семейной тайной. Кадры из этой постановки не могли не войти спектакль, где звучит живая балалайка Михаила Кандаурова, а по сдвинутым сермяжным столам шествует молчаливый призрак Фаиныю Многое, казалось бы, сошлось в одной точке и соответствует нашим представлениям о триумфе и трагедии нашего народа в Великую Отечественную. Тем не менее, будет в спектакле момент, когда зрительские ожидания взрываются — в прямом и переносном смысле слова.

И все равно мы будем стоять потрясенные, слушать надрывающегося в окне эшелона Высоцкого, несомого «Конями привередливыми», но вспоминать из него иное:

Все теперь одному, только кажется мне -

Это я не вернулся из боя...

Фото предоставлены пресс-службой театра