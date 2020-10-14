Из-за болезни Чулпан Хаматова отменила премьеру спектакля о Горбачеве

Болезнь Чулпан Хаматовой отменила премьеру спектакля о Горбачеве

Премьеры биографической постановки Театра Наций «Горбачев», назначенные на 14, 16 и 17 ноября, было отменены из-за болезни играющей Раису Максимовну Горбачеву Чулпан Хаматовой.

Точный диагноз актрисы не разглашается. Билеты, при желании, примут обратно в течение десяти дней, сообщает ТАСС. Следующие показы назначены уже на ноябрь.

Спектакль Алвиса Херманиса основан на мемуарах первого президента СССР и его супруги. Михаила Горбачева играет руководитель Театра Наций. Евгений Миронов. В спектакле обойдены политически насыщенные 1985-1991 годы, а упор делается на взаимоотношениях супругов.

Михаил Горбачев, бывший на закрытой премьере постановки, одобрил увиденное поднятым вверх большим пальцем и лично поблагодарил актеров в финале.  

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.10.2020, 22:22
    Гость: Егор Иваныч

    Я так и говорил, что будет и пьеса, и фильм, и опера. Которую поставят в Венской и Берлинской опере, Ковент-гардене и Метрополитен-опере.

© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации