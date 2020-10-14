Из-за болезни Чулпан Хаматова отменила премьеру спектакля о Горбачеве

18:31 14.10.2020

Премьеры биографической постановки Театра Наций «Горбачев», назначенные на 14, 16 и 17 ноября, было отменены из-за болезни играющей Раису Максимовну Горбачеву Чулпан Хаматовой.

Точный диагноз актрисы не разглашается. Билеты, при желании, примут обратно в течение десяти дней, сообщает ТАСС. Следующие показы назначены уже на ноябрь.

Спектакль Алвиса Херманиса основан на мемуарах первого президента СССР и его супруги. Михаила Горбачева играет руководитель Театра Наций. Евгений Миронов. В спектакле обойдены политически насыщенные 1985-1991 годы, а упор делается на взаимоотношениях супругов.

Михаил Горбачев, бывший на закрытой премьере постановки, одобрил увиденное поднятым вверх большим пальцем и лично поблагодарил актеров в финале.