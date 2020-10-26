В новом «Ну, погоди!» будут гламурный Заяц и Волк в кроссовках

В новом «Ну, погоди!» будут гламурный Заяц и Волк в кроссовках

Опубликованы изображения обновленных ключевых героев «Ну, погоди!»

Образы извечных антагонистов претерпели значительные изменения, сообщает РИА Новости. Волк теперь не затрапезный люмпен, а пижон в ослепительно белых кроссовках. Заяц же с недоброй ухмылкой выглядит гламурно.

Перезапуск «Ну, погоди!» назначен на декабрь нынешнего года. Всего в мультсериал, отмечающем свой полувековой юбилей, аойдет 26 серий. Структура без диалогов сохранится, но события будут иными. Кроме того, в мультфильме появятся дополнительные персонажи: косуля Уля, барсук Тим и еж Шу.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.10.2020, 14:26
    Гость: Влад 33

    Позор!
    Шедевр - это как раз первые выпуски ( 1-20!?), а данная х.,ня - Ничего не имеет общего с мультипликацией для Детей, так как голос Харламова - отстой(!), образы зайца и волка - не только не впечатляют, но и отвратительны! ( дешевка!)
    Мне лично данная идея не понравилась полностью!
    Опозорить и испоганить то, что ещё осталось нашим детям - мы ещё можем(((, делая дешёвые ремейки на известные и очень популярные и сегодня фильмы.. ((( Что это? Попытка заработать «два рубля» и вызвать отвращение к уже существующей и общелюбимой версии или конкретная Бездарность ( включая и «комеди клаб».!) ? Совершенная безвкусица с прибамбасами ( ужимки, усмешки и, в основном своём и тупые шутки!) , а здесь, в «новом мультике» «Ну, погоди!» - пиар, попытка «оставить след»((, нагадить там, где ещё не успели ???
    - Хамло! Не трогайте то, до чего у вас мозгов не хватит! Снимайте свои(!) мультики, под своим (!) названиями и не примазывайтесь(!), потому что это низко, это не этично и даже ...((.
    Столько разных животных в мире - Выбирайте, создавайте свой сюжет, пусть они хоть на коньках(!) по песку у вас «геройствуют», но мультипликационный фильм «Ну, Погоди!» ( Котеночкина) - не трогайте! Вы круглые как нули и откровенно омерзительны!
    Неужели нет во всей России достойных «голосов» для озвучки, талантливых (!) художников - мультипликаторов , а не то третьеклассников из «сельской приходской..»?
    Позор!

  2. 26.10.2020, 14:19
    Гость: Капитан Очевидность

    Уберите уже свои кривые руки от кинонаследия СССР!
    Лучше все равно не сделаете, только испортите.

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